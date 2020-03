Vincenzo De Luca ha definito gravissima e irresponsabile la circolare del Viminale che consente le passeggiate con i propri figli.

A poche ore dalla circolare del ministero dell’Interno con cui si dà l’ok ai genitori a fare passeggiate sotto casa con i propri figli minori, diversi politici si sono schierati apertamente contro questa scelta: in primis De Luca e Gallera, secondo cui non è ancora il momento di abbassare la guardia nella lotta al coronavirus.

De Luca contro governo sulle passeggiate

Il ministro dell’Interno ha diramato ai prefetti una circolare con cui autorizza i genitori a camminare con i propri figli “in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione“. Nel testo si legge poi che portare il proprio figlio può essere consentito anche nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute. Vale a dire che potenzialmente un genitore può andare a fare la spesa con il figlio, dato che l’attività rientra nei validi motivi per cui è possibile uscire di casa.

Il provvedimento ha immediatamente trovato l’opposizione del governatore campano De Luca, che l’ha considerato un messaggio gravissimo.

“Si trasmette irresponsabilmente l’idea che l’epidemia è ormai alle nostre spalle“, ha incalzato. Ha inoltre accusato la Lamorgese di ignorare che vi sono realtà, come quelle del sud Italia, dove il picco dei contagi non è ancora arrivato. E si rischia così, ha continuato, di provocare un’impennata invece che un contenimento.

Inoltre in Campania è in vigore un’ordinanza, derivata da motivi di tutela sanitaria (di competenza regionale) che vieta di uscire a passeggio e fare jogging. Ha quindi ribadito che sul suo territorio, nonostante la circolare del Viminale, rimane l’obbligo di rimanere in casa.