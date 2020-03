Il bel gesto dell'Esercito che porta la torta di compleanno ad un paziente ricoverato per coronavirus

Alcuni esponenti dell’Esercito italiano, impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus nell’ospedale da campo di Piacenza, hanno voluto evitare che il compleanno di un loro paziente, Bruno, passasse senza un sorriso e un po’ di affetto e così hanno deciso di portargli una torta cantando tutti insieme Tanti auguri a te. La scena è stata ripresa e poi pubblicata sul profilo Twitter ufficiale dell’Esercito Italiano con scritto: “Questo è l’Esercito Italiano questa è l’Italia che piace al mondo! Tanti auguri Bruno, nostro ospite nell’ospedale da campo di Piacenza”.

Coronavirus, l’esercito torta di compleanno al paziente

Il signor Bruno era steso sul suo letto d’ospedale come ogni altro giorno da quando ha iniziato la sua personale battaglia con il virus, ma all’improvviso ha visto arrivare diversi militari che pur con mascherine, tute protettive e guanti hanno voluto fargli sentire il loro calore.





Il suo 62esimo compleanno resterà per Bruno uno dei più difficili: da solo, malato e in ospedale, ma forse a questi brutti ricordi, grazie all’iniziativa dell’Esercito, potrà aggiungere qualche sorriso in più.

“Non ho mai festeggiato un compleanno – ha riferito l’uomo dopo la sorpresa con grande commozione – Questo lo racconterò ai miei figli, ai miei nipoti. Siete meravigliosi”. Un gesto molto bello che ci ricorda che oltre tutto quello che stiamo vivendo c’è ancora la speranza di continuare a credere nella solidarietà e nella voglia del prossimo di starci vicino, specie nei momenti di massima difficoltà.