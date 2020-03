Dopo settimane di turni sfiancanti, il Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma, riservato a pazienti Covid, è vuoto.

L’immagine del Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma, riservato a pazienti Covid, fa ben sperare: dopo due settimane di vai e vieni di pazienti, la sala registra un vuoto. I locali sono stati sanificati e il personale può godere di qualche ora di respiro. Un momento che provoca speranza, nonostante in Italia la situazione non abbia ancora raggiunto dati rassicuranti. In Lombardia le strutture sono piene, ma il numero di ricoveri in terapia intensiva e gli accessi al pronto soccorso sembrano minori. Potrebbe essere vicino il picco dei contagi.

Coronavirus Parma: Pronto Soccorso vuoto

La sala d’attesa del Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma era stata trasformata in un ricovero per i pazienti affetti da coronavirus. Dopo settimane di piena emergenza, però, registra il vuoto: i locali, quindi, sono stati interamente sanificati.

Per i medici arriva una boccata di ossigeno e la popolazione inizia a recuperare la speranza perduta. Un’immagine diventata virale sui social: dal pomeriggio di lunedì 30 marzo, nell’ex sala d’attesa e negli ambulatori dell’unità operativa dedicata ai casi Covid, non ci sono più pazienti. Tutte le barelle sono vuote, mentre fino a poche settimane prima erano presenti una cinquantina di pazienti con gravi difficoltà respiratorie.

Purtroppo rimane alto il numero dei decessi anche a livello nazionale, mentre si apre una nuova strategia di lotta contro il virus. Si studiano nuove modalità di esecuzione dei tamponi ed è in corso la messa a punto delle visite a domicilio da parte dei medici. Queste ultime, però, riservate ai pazienti con sintomi non gravi.