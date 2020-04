Il romantico bacio tra due infermieri di Andria, attraverso le protezioni per il Coronavirus, ha commosso il web. Nella didascalia parole di speranza.

Arriva da Andria il romantico di scatto di un bacio tra due infermieri bardati con le protezioni per il Coronavirus. La foto pubblicata sui social con una dolce didascalia ha commosso il web. “Ogni sfida se divisa in due è più leggera. Noi insieme abbiamo sempre vinto. Ti amo”, la dedica di Domenico alla sua Silvia.

Coronavirus, Andria: bacio in corsia per due infermieri

Domenico e Silvia lavorano all’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria e sono fidanzati da una decina d’anni. Hanno dovuto rimandare il matrimonio a causa dell’emergenza per il Covid-19, ma, a crisi, rientrata, provvederanno a celebrarlo. Anche in questa situazione difficile la coppia è rimasta unita, “nella gioia e nel dolore”. E così, fra un turno e l’altro “prevale il desiderio di ritrovarci per una carezza con tutte le precauzioni, la volontà di rafforzare il legame in questo momento di grande difficoltà”, come riportato dai due su Facebook.

La dedica di Domenico alla fidanzata Silvia ha contribuito a portare un po’ di gioia agli utenti che hanno visto il loro scatto.

“In questo periodo dove siamo obbligati a stare lontani… Noi siamo vicini”, scrive l’infermiere, “perché ogni sfida se divisa in due è più leggera. Noi insieme abbiamo sempre vinto.. Ti amo”.





L’amore ai tempi del Coronavirus

Sono molti i segni d’amore e dolcezza nelle corsie d’ospedale, che in questi giorni stanno portando un po’ di speranza grazie alla condivisione sui social. Come il bel gesto per un paziente non udente delle infermiere dell’ospedale di Pavullo.