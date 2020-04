Un esperto in pandemie prevede che il Coronavirus sarà attivo in Italia anche d'estate, soprattutto perché il vaccino è ancora lontano.

Secondo l’esperto in pandemie Alessandro Vespignani, il Coronavirus girerà anche in estate in Italia. Fisico di formazione e direttore del Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems, alla Northeastern University di Boston, Vespignani ha diffuso una previsione poco incoraggiante.

Il Coronavirus ci sarà anche in estate

Secondo l’esperto, la pandemia non cesserà di esistere, nonostante le misure contenitive adottate dal Governo, e ne avremo a che fare persino nel periodo estivo. “Non ci sarà un completo ritorno alla normalità, quando si tornerà al livello zero, ovvero quando i contagiati si ridurranno”, ha detto.

Vespignani spiega che riguardo alla questione del picco di contagi c’è molta confusione, perché quando lo si raggiunge e supera non è tutto risolto: “Saremo solo a metà strada, il tratto per scendere al livello zero è altrettanto insidioso di quello in salita.

Non si possono allentare le misure di contenimento”, ha dichiarato.

L’Italia deve studiare delle strategie

Insomma, come tanti altri esperti affermano, non bisogna abbassare la guardia. L’ottimismo fa sempre bene, ma mai distrarsi, soprattutto quando si ha a che fare con pandemie globali come quella che stiamo vivendo.

Per poter ricominciare daccapo è necessario predisporre strategie studiate ad hoc, secondo l’esperto Alessandro Vespignani, seguendo l’esempio della Corea: “Occorre una struttura sanitaria in grado di fare tamponi praticamente porta a porta. Sarà così fino a che non si trova il vaccino, ma ci vorranno altri 12-18 mesi“, ha spiegato.