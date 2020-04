Mattia, 18enne di Cremona positivo al coronavirus, sta molto meglio: è stato estubato e dovrebbe essere dimesso a metà aprile.

Mattia, il 18enne positivo al coronavirus ricoverato in terapia intensiva da settimane all’ospedale Maggiore di Cremona, sta molto meglio ed è stato estebuto. Una notizia che avrà di sicuro sollevato la mamma del giovane che ha finalmente avuto la possibilità di vedere il figlio in videochiamata. Mattia è il più giovane ricoverato a Cremona, città fortemente colpita dall’emergenza, e proprio per questo la sua guarigione è stata sempre considerata come un simbolo della lotta al Covid-19 per tutta la popolazione. A seguire e riportare ai cittadini gli sviluppi della situazione del ragazzo è stato dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Fabio Molinari che in un video pubblicato dal quotidiano locale La Provincia di Cremona ha detto: “Ha lottato con la morte per riuscire a riprendersi e questo ci ha fatto sentire, come scuola, una comunità sempre più unita e solidale”.

Mattia, il 18enne di Cremona sta meglio

Sarebbe stata la mamma di Mattia a comunicare a Molinari del miglioramento delle condizioni del ragazzo. “Ha ricevuto una videochiamata dal reparto – ha riferito il dirigente – ha potuto vedere suo figlio che nel frattempo è stato estubato.

Ha solo la mascherina, è molto stanco e assopito per effetto della sedazione, però si sono parlati brevemente”.





La donna avrebbe poi chiesto a Molinari di ringraziare pubblicamente tutto il personale medico e sanitario dell’ospedale di Cremona che avrebbe trattato Mattia come un loro figlio, dandogli la vita per la seconda volta. Il 18enne dovrebbe rimanere in ospedale fino alla metà di aprile, ma il peggio ormai sembrerebbe essere passato.