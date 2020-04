Scoppia una rissa al supermercato vicino a Napoli: un cliente in attesa alla cassa non indossava la mascherina di protezione dal coronavirus.

Una violenta rissa tra i clienti di un supermercato è stata filmata e pubblicata sui social: una persone non indossava la mascherina di protezione dal coronavirus. Per questo, le persone hanno iniziato ad aggredire il cliente con calci e pugni fino a quando sono intervenuti gli addetti al punto vendita. L’episodio si è verificato in un supermercato di Arpino di Casoria, vicino a Napoli. la lite sarebbe scoppiata tra le corsie, tra due clienti, ma si sarebbe protratta fino alle casse.

Coronavirus, rissa al supermercato

Questa volta non si tratta di una lite per gli approvvigionamenti, ma di una vera e propria rissa al supermercato: un cliente non indossava la mascherina di protezione contro il coronavirus. Perciò sarebbe stato aggredito con calci e pugni. La lite, da quanto si apprende nei video diffusi sui social, è iniziata tra due persone all’interno di una corsia del market di Casoria (Napoli).

“Non mi devi toccare – si sente dire nel video -, chiamo i carabinieri, ti devi mettere la mascherina”.

I due litiganti avrebbero iniziato ad aggredirsi l’uno con l’altro, avrebbero sbattuto sugli scaffali e avrebbero coinvolto anche altre persone. Molti clienti cercavano di fermarli, altri si allontanavano per non essere coinvolti, ma alla fine si è reso necessario l’intervento del personale del supermercato.





In molti supermercati è stato imposto l’obbligo di utilizzo della mascherina per evitare il contagio tra i clienti. Utile anche l’utilizzo dei guanti e necessario mantenere la distanza minima di sicurezza dalle altre persone. In molti market, inoltre, è scattato l’obbligo di misurazione della temperatura.