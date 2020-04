Sei fratelli e sorelle, tutti medici, per fronteggiare l'epidemia di coronavirus: succede in provincia di Torino.

Se c’è una categoria di lavori essenziale per fronteggiare l’epidemia di Covid-19 è quella del personale sanitario. Purtroppo è anche la categoria più a rischio, perché spesso si trovano a operare senza dispositivi di protezione adatti e a stretto contatto con i pazienti Covid. Nonostante questo a Torino ci sono sei fratelli, tutti medici, che stanno combattendo in prima linea per curare pazienti affetti da coronavirus.

Torino, sei fratelli medici contro il coronavirus

A dare la notizia è il giornale locale La Valsusa: in provincia di Torino quasi un’intera famiglia è impegnata in prima linea nell’emergenza sanitaria. Si tratta di sei fratelli e sorelle, tutti medici, specializzati in medicina di primo soccorso, e ora occupati nella lotta la coronavirus.

Davide, Pietro, Emanuele, Barbara, Maria e Alessandra Tizzani (sei degli undici fratelli che compongono la famiglia) sono impegnati negli principali ospedali del torinese, come le Molinette, il Giovanni Bosco e il San Luigi di Orbassano.





Medici tra impegno e vocazione

In questa fase emergenziale emerge più che mai la vocazione che spinge ogni giorno il personale sanitario.

Loro non vogliono farsi chiamare “eroi” perché tra le corsie stanno facendo il lavoro. A riprova della passione e della vocazione che muove i medici, basti pensare all’alta risposta delle call proposte dal Dipartimento della Protezione Civile per assumere nuovi medici. Il 20 marzo il dottor Borrelli lancia una call per cercare 300 medici da inserire subito e vengono raccolte 7.900 candidature in 24 ore. Mentre il bando per trovare 500 infermieri raccoglie in 48 ore 9400 candidature.