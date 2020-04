Le autorità della Protezione Civile hanno diramato il nuovo bilancio dell'emergenza coronavirus al 3 aprile, che sale a 85.388 casi e 14.681 decessi.

Come di consueto anche nella serata del 3 aprile il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato il nuovo bilancio dei contagi in merito all’emergenza coronavirus. I dati delle ultime 24 ore mostrano un ulteriore incremento del numero assoluto degli infetti con 85.388 casi in tutta Italia e 14.681 morti in totale, a cui vanno aggiunti 19.758 guarigioni delle quali 1.480 nella giornata di oggi.