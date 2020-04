Coronavirus Brescia: è morto Alessandro Davoli, personal trainer di 37 anni

Alessandro Davoli, un personal trainer di 37 anni di Brescia, è morto a causa del coronavirus.

Anche i più giovani possono morire di coronavirus nonostante la loro buona salute: Alessandro Davoli è un personal trainer morto a Brescia all’età di 37 anni. Prima di lui, anche una ragazza di 27 anni, Gaia, era morta a causa del coronavirus. Lei, però, soffriva di sclerosi ed era in attesa di un trapianto di polmoni da diversi mesi. I suoi genitori hanno lasciato una denuncia all’istituto dove era ricoverata perché non hanno mai sapute della positività della figlia al Covid-19 fino a quando è deceduta. Alessandro Davioli se n’è andato nella notte tra lunedì e martedì, strappato all’affetto dei suoi cari. Lascia i genitori, Silvia e Roberto, e la moglie Chiara, ancora molto giovane.

Coronavirus, è morto Alessandro Davoli

Un personal trainer che ha lottato per anni contro un brutto male e che era risultato positivo al coronavirus: è morto a Brescia Alessandro Davoli.

Personal trainer di 37 anni, residente a Lumezzane, Alessandro lascia la moglie Chiara e i suoi genitori, gettando nel dolore e nello sconforto l’intera comunità. Una morte troppo prematura quella del 37enne che non ha mai abbandonato il suo sorriso e la sua voglia di vivere.

Si era laureato in scienze motorie ed era uno sportivo per professione, ma prima di tutto per passione. Aveva lavorato come personal trainer in numerose palestre della città in provincia di Brescia ed era apprezzato da moltissime persone. Nelle ultime ore, sui social e sul suo profilo moltissimi lo hanno ricordato con un messaggio di cordoglio. “Alla notizia della tua scomparsa ho pianto – scrive Ettore -. Tu e la tua famiglia siete nei più bei ricordi nel mio cuore.

Sii felice lassù“.