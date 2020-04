Burioni sul modello Corea: “Rinunciare a un’arma efficace è autolesionismo”

Burioni commenta il modello Corea del Sud per fronteggiare il coronavirus, ovvero la possibilità di tracciare i moviemnti dei cittadini.

Il governatore dell Regione Veneto, Luca Zaia ha più volte proposto di “tracciare i movimenti dei telefoni” dei cittadini in modo da verificare le eventuali violazioni dei decreti. Il modello Corea del Sud, infatti, ha funzionato in modo efficace e viene elogiato anche da Burioni. Il virologo commenta sui social: “Rinunciare a un’arma efficacissima per combattere la diffusione del virus per aleatori timori riguardo alla privacy è puro autolesionismo“.

