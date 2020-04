Si compie la strage silenziosa del coronavirus all'interno delle case di riposo di tutta Italia: la denuncia questa volta arriva da Modena.

La stretta del covid-19 sembra allentarsi giorno dopo giorno, dopo il momento zero, quel plateau raggiunto dopo tanta fatica, ci si aspetta una strada in discesa verso l’uscita dall’epidemia. C’è un filo rosso però che ha unito casi in tutta Italia, da nord a sud, la storia di un virus che non ha risparmiato i più deboli. Invisibili, sarebbe consono chiamarli così, i decessi all’interno dei focolai nascosti e talvolta abbandonati.

Case di cura, ospizi, strutture per l’assistenza alla demenza senile, i nuovi lazzaretti lasciati al proprio destino. Tra la miriade di storie quella di Francesca e di suo nonno, scomparso durante il ricovero in una struttura nella provincia di Modena, è sicuramente il simbolo di un problema che attanaglia centinaia di famiglie.

L’inchiesta: il caso nel modenese

Numero di residenti dimezzato dai decessi per covid-19, una situazione che nonostante l’appello della sindaca Maria Costi lascia intendere che all’Opera Pia Castiglioni nel modenese, quella struttura era orfana anche di gran parte del personale medico.

In attesa dei numeri legati ai decessi che il coronavirus sta provocando in tutta Italia, si compie di fatto una delle stragi più silenziose del nostro tempo.

Le giuste condizioni restrittive imposte dal governo, la quarantena e l’isolamento (garanzie di cui non possiamo privarci per far fronte alla pandemia) poi hanno escluso qualsiasi possibilità di indagine da parte dei cittadini colpiti da questa sciagura. Insieme alla famiglia di Francesca Sanfelice oggi ci sono molte altre che chiedono la verità.