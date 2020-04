A Foggia mancano le ambulanze: le persone sono costrette a raggiungere gli ospedali andando a piedi con la febbre.

Emergenza coronavirus a Foggia: mancano le ambulanze e le persone sono costrette ad andare in ospedale a piedi nonostante la febbre. Luisa ha raccontato a Le Iene la disavventura della sorella, costretta ad “andare in macchina all’ospedale per farsi intubare”. Mentre “a mia madre – ha detto ancora la donna – è andata pure peggio”.

Coronavirus Foggia, mancano le ambulanze

Luisa ha raccontato l’emergenza sanitaria che ha colpito Foggia: a causa delle numerose chiamate dei cittadini per coronavirus, le ambulanze scarseggiano. “È possibile che persone con il coronavirus siano costrette ad andare o tornare da sole dall’ospedale con tosse, problemi a respirare e febbre altissima?”, si chiede la donna. “A noi è successo due volte: è pericoloso per i pazienti e pure per chi li può incontrare!”.