Coronavirus, infermiera positiva viola la quarantena e torna in ospedale

Un'infermiera positiva al coronavirus ha violato la quarantena a Cassino per rientrare in ospedale e aiutare i colleghi a fronteggiare l'emergenza.

Una infermiera di Cassino positiva ai test, in provincia di Frosinone ha violato la quarantena per tornare in ospedale e aiutare i colleghi a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Purtroppo, nonostante la nobile causa, è stata denunciata per violazione dei decreti di contenimento. È accaduto all’ospedale civile ‘Santa Scolastica’ di Cassino. L’infermiera, risultata positiva al Covid-19, era stata messa in quarantena dall’Azienda Sanitaria proprio per evitare il propagarsi del coronavirus nella struttura.