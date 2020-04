Gli amministratori lombardi hanno divulgato il bilancio dei casi di coronavirus aggiornato a venerdì 3 aprile 2020.

Giulio Gallera e Attilio Fontana hanno fornito i dati relativi ai nuovi contagi di coronavirus presenti in Regione Lombardia il 3 aprile 2020 e le variazioni rispetto alla giornata precedente. I casi positivi hanno raggiunto quota 47.520 mentre le vittime totali sono 8.311.

Coronavirus in Lombardia: il bilancio del 3 aprile

Continua il miglioramento nel numero dei nuovi casi positivi che sono incrementati di 1.455 unità, leggermente superiore dei giorni precedenti ma a fronte di un maggior numero di tamponi eseguiti. Nel complesso si contano quindi 47.520 contagi dallo scoppio della pandemia. Anche la cifra relativa ai decessi avvenuti nelle ultime 24 ore è in linea con gli ultimi aggiornamenti: ammonta a 351 e porta il totale a 8.311.

Le persone ricoverate con sintomi sono 11.802 (40 in più del giorno prima), mentre quelli che si trovano in terapia intensiva 1.381, 30 in più del 2 aprile.

Confortante il dato dei dimessi, che il totale sono arrivati a 13.020.





Per quanto riguarda i dati territoriali, la provincia di Milano è quella che ha registrato un aumento maggiore pari a 387 casi per un totale di 10.391. La più colpita rimane Bergamo con 9.315 (+144) persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia seguita da Brescia che ne conta 9.014 (+257).

Qui i numeri relativi alle altre, in ordine decrescente e con il relativo incremento giornaliero: