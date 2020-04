Coronavirus Roma, altri 3 neonati positivi ricoverati al Bambino Gesù

All'ospedale Bambino Gesù di Roma, sono stati ricoverati altri 3 piccoli pazienti: i neonati sono risultati positivi al coronavirus.

All’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, un quartiere vicino a Roma, sono stati accolti altre tre neonati: i piccoli sono risultati positivi al coronavirus. Il numero di bambini contagiati dal Covid-19 in Italia è in aumento, ma pare che nella maggior parte dei casi la malattia si possa superare. Lo ha insegnato Beatrice Aurora, la bimba di poche settimane guarita a Bergamo e molti altri neonati che sono stati dimessi dopo il ricovero. Nel Lazio, secondo il bollettino di giovedì 2 aprile, sono 169 nuovi contagi da coronavirus. I ricoverati sono invece 1169, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 181. Aumentano ance i guariti, che sono 32, il doppio dei decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, 3 neonati positivi ricoverati

Salgono a nove i neonati risultati positivi al coronavirus all’ospedale Bambino Gesù di Roma, mentre sono 4 i genitori attualmente positivi. Nella giornata di mercoledì 1 aprile, però, è stato dimesso il secondo bimbo guarito.

Il bollettino giornaliero è stato presentato dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, che ha presentato anche la nuova app della Regione LazioDrCovid. Da quanto si apprende, inoltre, sono almeno 78 mila gli utenti che hanno scaricato l’applicazione, quasi 2.200 medici di famiglia e 290 pediatri collegati.

D’Amato ha poi fatto chiarezza rispetto ai test sierologici. “Per quanto riguarda i test sierologici in sperimentazione – ha detto l’assessore – ritengo necessario che vi sia un’unica strategia nazionale per evitare di andare in ordine sparso. E soprattutto anche un tetto tariffario per evitare speculazioni”.