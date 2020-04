Meteo Pasqua e Pasquetta: pioggia prevista il 12 in tutta Italia

Pasqua e Pasquetta, che tempo aspettarci? Nonostante quest'anno le celebrazioni saranno differenti, ecco il meteo previsto per le prossime feste.

Pasqua, che cade quest’anno il 12 aprile, verrà festeggiata da molti italiani nonostante il coronavirus. Con le restrizioni da seguire e le raccomandazioni ai più, che meteo dobbiamo aspettarci?

Una Pasqua con la pioggia

Pasqua, quest’anno, verrà festeggiata da molti nonostante il coronavirus. Celebrazioni ridotte, misure e restrizioni da seguire ma obbligatorie per la salute di tutti i cittadini. In attesa di capire quali saranno le ulteriori date dove, com’è previsto, si potrà tornare a una condizione di mobilità maggiore, il tempo che ci si prospetta quest’anno appare non ancora del tutto chiaro. Il 12 e 13, rispettivamente Pasqua e Pasquetta, arrivano prima dell’entrata ufficiale della Primavera, e il meteo appare ancora incerto, tendente a molti cambiamenti. Dalle prime proiezioni, sembra che l’Italia possa venire a trovarsi in un braccio di freddo tra i venti freddi provenienti dall’Europa del Nord e le correnti calde Nord africane.

Il freddo potrebbe dunque riguardare principalmente il settentrione, tra giornate tranquille e sbalzi termici e temporaleschi. Il meridione invece potrebbe trovarsi avvolto dai venti africani che, scontrandosi con il freddo del Nord, potrebbero causare intensi temporali e grandinate. Si vocifera anche di una rimonta dell’anticiclone che, nel caso fosse confermato, potrebbe portare a temperature fino ai 25 gradi.

Il meteo nel dettaglio

Nel dettaglio, secondo le prime previsioni questo è ciò che potrebbe attenderci. 9 aprile: Nord, nubi sparse con schiarite in Romagna e Dolomiti, sereno altrove. Centro e Sud, nubi sparse con schiarite. 10 aprile: Nord, sereno in riviera ligure, nuvoloso altrove con schiarite. Centro, nubi sparse con schiarite, coperto con pioggia moderata sulla Capitale. Sud, coperto con pioggia debole. 11 aprile: Nord, sereno sulle pianure lombarde, nubi sparse nel resto.

Centro, coperto con pioggia e neve moderata sul Gran Sasso. Sud, nuvoloso o coperto con schiarite. 12 aprile, Pasqua: Nord, coperto con deboli piogge sulla riviera ligure, nubi sparse con schiarite altrove. Sereno sulle pianure emiliane. Centro, coperto con pioggia e nubi sparse. Sud, nubi sparse o coperto con schiarite.