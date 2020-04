L'assessore al Welfare di Regione Lombardia ha divulgato il bollettino giornaliero relativo ai contagi di coronavirus.

Come di consueto Giulio Gallera ha fornito i dati aggiornati a sabato 4 aprile 2020 relativi ai nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia confrontati con quelli della giornata precedente. Il totale dei diagnosticati positivi sale a 49.118 e quello dei decessi a 8.656. Rispetto al giorno prima ci sono state 1.598 positività e 345 vittime in più.

Coronavirus in Lombardia: il bilancio del 4 aprile

Si tratta di numeri che confermano il trend dei giorni antecedenti ma non per questo devono spingere ad allentare la guardia, altrimenti si rischia di vanificare gli sforzi fatti dallo scoppio dell’epidemia fino ad ora. L’assessore ha poi fornito le cifre relative ai dimessi: in un solo giorno ce ne sono stati 1.108 tra cui 886 guariti senza aver avuto bisogno di un passaggio in ospedale mentre 222 avevano necessitato di un ricovero.

LEGGI ANCHE: Tasso di mortalità Coronavirus: i dati per età, sesso e patologie pregresse

Quanto ai dati riferiti ai ricoveri, quelli riferiti alle terapie intensive sono confortanti perché non hanno registrato un incremento bensì una diminuzione di 55 unità.

Quanto invece alle persone ricoverate con sintomi in altri reparti, ve ne sono 200 in più del giorno prima.

Nella giornata successiva, domenica 5 aprile, Regione Lombardia diramerà poi un’ordinanza che renderà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine quando si esce dal proprio domicilio.