Mascherine obbligatorie quando si esce di casa sul suolo della Lombardia. è quanto prevede l'ordinanza regionale anti coronavirus.

Il Presidente Attilio Fontana ha annunciato che domenica 5 aprile 2020 entrerà in vigore un’ordinanza anti coronavirus che prevede che in Lombardia le mascherine, o comunque delle protezioni per naso e bocca, saranno obbligatorie.

Coronavirus: mascherine obbligatorie in Lombardia

Si tratta di un inasprimento delle misure di contenimento del contagio che consentiranno di diminuire la possibilità di trasmettere l’infezione ad altri. Restano comunque validi tutti i divieti di uscire di casa, attività che rimane consentita solo per ragioni di necessità, lavoro o salute. “La primavera è iniziata e le giornate sono belle, vorreste uscire, lo so, ma non si può. Non abbiamo ancora raggiunto alcun obiettivo, se vanifichiamo lo sforzo i numeri ricominceranno a peggiorare: non uscite di casa“, ha dichiarato Fontana.

La nota con cui la Regione ha annunciato il provvedimento specifica che chi non ha le mascherine potrà comunque proteggersi con foulard o sciarpe.

Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati sono obbligati a fornire guanti e gel disinfettante ai propri clienti. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 13 aprile 2020 e conferma la chiusura degli alberghi, degli studi professionali e di tutte le attività non essenziali.

Sarà inoltre possibile acquistare articoli di cartoleria all’interno delle attività commerciali aperte. Quanto invece ai cantieri edili, gli amministratori regionali hanno chiesto a Conte di emanare un decreto specifico che dica che siano chiusi. Hanno altresì chiesto che le attività legate alla filiera silviopastorale possano invece continuare.