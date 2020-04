Secondo le previsioni meteo si cambia da metà aprile, sulla penisola torneranno le piogge ed il freddo.

Ancora freddo e maltempo, da metà aprile secondo le previsioni meteo si cambierà di nuovo. Le prospettive del tempo raccontano di un inizio del mese con tempo soleggiato grazie ad una prevalenza di un campo anticiclonico con pochi altri fastidi di contorno.

Previsioni meteo, si cambia a metà aprile

Un inizio del mese di aprile soleggiato e con pochi altri fastidi di contorno. A rovinare il periodo potrebbero essere infatti brevi infiltrazione di correnti più fresche orientali che però manterranno le temperature più gradevoli, nonostante l’alta pressione. I valori delle temperature previste superano i 20°C su buona parte delle regioni.

La situazione dovrebbe proseguire in modo stabile fino a domenica 12 aprile. Infatti durante il giorno di pasqua potrebbe arrivare una maggiore nuvolosità segno dei primi possibili cedimenti dell’alta pressione a fronte di ingerenze più pressanti nordatlantiche.

Sull’arco alpino potrebbero verificarsi forti temporali.





Dopo una pasqua nuvolosa la situazione potrebbe non migliorare però, infatti ci si aspetta nelle previsioni meteo a lungo termine che dopo il grosso anticiclone torneranno le grandi piogge. Il flusso perturbato atlantico riprenderà vigore portando numero precipitazioni su tutta la penisola. Per il mese di aprile ci si aspetterà quindi un inizio soleggiato e con temperature gradevoli, metà mese nuvoloso che andrà a peggiorare verso gli ultimi giorni con piogge e freddo.

La proiezione va presa in linea generale. Poiché ovviamente si tratta di proiezioni a lunga distanza, per cui non sicure.