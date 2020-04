Tragedia a Caserta, dove un bimbo di 3 anni di nazionalità romena è precipitato dalla finestra del quarto piano.

Tragedia a Caserta, dove un bimbo di 3 anni di nazionalità romena è precipitato dalla finestra del quarto piano. Inutili i soccorsi dei genitori: il bimbo è stato trasportanto d’urgenza in ospedale, ma nella notte è morto.

Caserta, bimbo precipita dalla finestra

Si è consumata una tragedia a Caserta. Un bimbo di 3 anni di nazionalità romena è precipitato dalla finestra del quarto piano della sua abitazione in Via Roma, proprio nel centro storico della città.

Il fatto si è compiuto davanti agli occhi increduli dei genitori che subito hanno chiamato i soccorsi. Il bimbo arrivato in ospedale è parso in condizioni gravi, ma non critiche. Nella notte però, le fratture interne al cranio hanno peggiorato la sua condizione, portandolo al decesso.

La dinamica

Secondo quanto raccolto dalla Polizia locale, si tratta di un incidente domestico. Il bimbo era salito sul tavolo vicino alla finestra per disegnare, quando ad un certo punto ha perso l’equilibrio cadendo dal quarto piano della casa.

All’ospedale di Caserta era stato intubato e le lastre avevano riscontrato delle fratture e una al cranio non grave.

Nella notte però pare le numerose fratture interne provocate dalla caduta abbiano peggiorato vertiginosamente le condizioni del piccolo che è morto sotto gli occhi disperati dei genitori.