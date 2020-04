Una bambina di 3 anni di Bergamo ha ingoiato una pila di un orologio ed è morta soffocata: inutili i tentativi di soccorso in ospedale.

Aveva solo 3 anni la bambina che ha ingoiato una pila, forse di una sveglia, ed è morta soffocata: è accaduto a Carrobbio, in provincia di Bergamo. La piccola è stata immediatamente trasferita in ospedale, ma i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarla. La bambina, infatti, è morta poco dopo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Bambina ingoia una pila e muore

Lo stesso episodio era accaduto anche a Perugia, dove una bambina di 15 mesi aveva ingoiato un pila ma era stata salvata. A Carrobbio degli Angeli, invece, in provincia di Bergamo, nella serata di domenica 5 aprile una bimba di tre anni ha ingoiato una pila senza riuscire ad essere salvata. I genitori, non appena accorti delle difficoltà respiratorie della bambina, l’avrebbero accompagnata all’ospedale Papa Giovanni XXIII. I medici, però, non sono riusciti a salvarle la vita.

La piccola è morta soffocata.

Non è chiaro come la piccola abbia ingerito le pile, né se le abbia tolte dalla sveglia oppure se si trovassero in un altro luogo. I medici comunque hanno già effettuato l’autopsia e la piccola sarebbe morta soffocata dalla pila che ha ingoiato. Nelle prossime ore probabilmente verrà fatta maggiore chiarezza su quanto accaduto.





Lunedì 6 aprile alle ore 15 si svolgeranno i funerali a Carrobbio, seguendo le dovute precauzioni relative all’emergenza coronavirus.