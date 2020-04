Tragedia a Chieti, dove un 38enne positivo al coronavirus è morto: per l'Abruzzo è la vittima più giovane.

Un 38enne di Tollo (in provincia di Chieti) è morto dopo aver contratto il coronavirus ed essere stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Stando alle prime informazioni non soffriva di altre patologie. Per la regione si tratta della vittima più giovane positiva all’infezione.