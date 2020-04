Ancora alta l'emergenza Coronavirus: si assiste a un calo delle vittime e dei ricoveri in terapia intensiva, ma restano numerosi i contagi in Italia.

Domenica 5 aprile si contavano 15.887 vittime, con un minore incremento nell’arco di ventiquattr’ore (+525). Con 819 dimessi, aumentano i guariti, pari a un totale di 21815. A queste buone notizie si aggiunge il calo dei ricoverati in terapia intensiva. La situazione sembra migliorare in Lombardia e nelle sue città più colpite, come Bergamo e Brescia. Vietato abbassare la guardia: la situazione nell’intera penisola resta critica e le misure di contenimento adottate dal governo e dalle singole regioni restano di fondamentale importanza. Non bisogna lasciarsi attrarre dalla bella stagione in arrivo, tra giornate soleggiate e alte temperature. Non cadere nella tentazione dei ponti e delle festività, come Pasqua, il 25 aprile e il primo maggio. Tuttavia, l’emergenza Coronavirus resta alta: i contagi in Italia sono ancora numerosi.

Intanto il lockdown in Italia è stato prolungato fino al 13 aprile e in molti sperano che si possa successivamente dare inizio alla cosiddetta “fase 2” della pandemia.

Ma com’è possibile che i contagi restino tanto elevati in settimane in cui i cittadini sono invitati a restare in casa uscendo solo per emergenze, per l’acquisto di beni di prima necessità e comprovate ragioni lavorative?

Si rivela ancora fondamentale il senso civico e la responsabilità di ciascuno. Poco confortevoli le immagini di una Genova affollata, del mercato Ballarò, a Palermo, ancora troppo pieno di gente. Da Nord a Sud, infatti, qualcuno continua con la sua solita routine quotidiana, forse ignaro del grave problema che può generare. In molte occasioni non vengono mantenute le distanze di sicurezza e resta vivo il problema delle mascherine spesso non reperibili nelle farmacie.

Coronavirus, ancora tanti contagi in Italia

La curva dell’epidemia in Italia sembra stia calando ed è proprio in questo momento che non bisogna allentare la presa.

A sconfortare, tuttavia, è il numero dei contagi, che nel nostro Paese resta alto.

La Protezione Civile, infatti, ha precisato che è troppo presto per parlare di un calo sensibile: alterare lo scenario di lockdown sarebbe prematuro e molto pericoloso. Così facendo si vanificherebbero gli sforzi e i sacrifici messi in atto finora da chi combatte in prima fila contro il Covid-19 e da tutti gli italiani che hanno stravolto il proprio stile di vita.

La scadenza del lockdown, fissata al 13 aprile, è considerata troppo ravvicinata. In molti hanno espresso i propri timori e le proprie perplessità, credendo che le disposizioni verranno allungate almeno per l’intero mese di aprile. Per il 13 aprile non c’è alcuna certezza. Al contrario, al calo di decessi e ricoveri si contrappone un tasso di contagi ancora alto.

Probabilmente, se dopo 4 settimane di lockdown i contagi restano numerosi è perché in famiglia c’è qualche malato che ha infettato i propri cari.

Spesso si tratta di asintomatici ai quali solo di recente è stato fatto il tampone. In altri casi, invece, si tratta di pazienti che da giorni manifestavano i sintomi tipici del Covid-19, ma che finora non avevano eseguito alcun controllo. Gli ospedali stremati avevano raggiunto il livello di saturazione e all’interno non c’era posto per tutti. Alcuni potrebbero aver contratto l’infezione al supermercato, ma in tal caso le probabilità sono inferiori. Nei negozi rimasti aperti, infatti, sono state adottate misure adeguate per garantire il distanziamento sociale. In diversi supermercati si entra suddivisi per cognome, in altri viene misurata la temperatura. Anche gli ospedali e le RSA, sfortunatamente, sono potenziali focolai dell’epidemia.

Il giudizio di Domenico Arcuri

Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha sottolineato che un semplice contenimento non permette di cantare vittoria.

“La nostra battaglia contro il Coronavirus prosegue senza sosta, ma dobbiamo evitare di pensare che stiamo vincendo: gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata. La sua dimensione, seppure non uniforme, è ancora rilevante. Bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare comportamenti”, ha dichiarato.