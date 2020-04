Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, ha contratto il coronavirus: sta bene ed è in isolamento domiciliare.

Il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, è risultato positivo al coronavirus. Si trova in buone condizioni di salute e in isolamento, così come tutte le persone che sono entrate a contatto con lui.

Coronavirus: direttore generale Aifa positivo

A comunicarlo è la stessa Agenzia che ha fatto sapere che, avendo manifestato i primi sintomi dell’infezione, Magrini è stato sottoposto a tampone. Da domenica 5 aprile 2020 è in quarantena e continuerà pertanto a svolgere il suo lavoro da remoto. Nella nota divulgata si legge che gli individui che hanno avuto contatti ravvicinati con lui dovranno anch’essi stare nel proprio domicilio col divieto di uscire fino a quando non verrà verificato il loro stato rispetto alla possibilità di contagio.

Nicola Magrini è un medico specializzato in farmacologia clinica e ha una lunga esperienza nella valutazione dei farmaci, nella sviluppo di linee guida e politiche farmaceutiche.

Prima di dirigere l’Aifa, dal 2014 era segretario della lista dei farmaci essenziali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.





Quanto all’Agenzia di cui ora è direttore, essa ha iniziato una sperimentazione di farmaci contro il coronavirus. Il fine è quello di trovarne uno che possa essere efficace nell’attesa di una cura. Tra questi vi è il medicinale anti artrite Tocilizumab, della cui efficacia sono convinti anche dei medici cinesi e il cui studio è già nella sua terza fase. Grazie ad esso alcuni pazienti al Cotugno di Napoli sono riusciti ad uscire dalla terapia intensiva.