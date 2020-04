Giulio Gallera ha divulgato il bilancio dei contagi da coronavirus presenti in Lomardia dall'inizio dell'epidemia al 6 aprile.

Come di consueto, gli amministratori locali hanno fornito i dati relativi ai casi di coronavirus presenti in Regione Lombardia aggiornati a lunedì 6 aprile 2020. Il numero delle nuove persone diagnosticate positive è pari a 1.089 e rispetto al giorno precedente vi sono 297 vittime in più. Il totale dei contagi sale quindi a 51.534 e quello dei decessi a 9.202.

Coronavirus in Lombardia: il bilancio del 6 aprile

Giulio Gallera ha parlato di una situazione che rispecchia il trend di miglioramento già riscontrato nella settimana prima. Ci ha però tenuto a specificare che la sostanziale diminuzione delle positività è anche dovuta al fatto che sono stati effettati meno tamponi. Quanto alla suddivisione delle persone attualmente positive, 1.343 (+26) di loro si trova in terapia intensiva mentre 11.914 sono ricoverate con sintomi.

Rispetto a questi ultimi vi è un dato confortante che riguarda la loro diminuzione rispetto a domenica 5: se in tale data era pari a 12.009, attualmente è sceso a 11.914 (-95).

Molto positivo anche il dato dei dimessi che con un incremento di 851 unità ha raggiunto quota 29.075. Di questi 13.863 (+437) hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale mentre per i restanti 15.212 (+414) non è stato necessario.

Quanto al dato territoriale, la provincia più colpita è Milano che conta 11.538 casi (+308), seguita da Bergamo che ne ha 9.815 (+103) e Brescia 9.477 (+137). Questi invece quelli delle altre province con il relativo incremento giornaliero fra parentesi: