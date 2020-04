Coronavirus, quest’estate dovremmo indossare la mascherina in spiaggia?

L'estate 2020 è sempre più vicina e molti si chiedono se sarà possibile andare al mare e con quali precauzioni: occorre indossare la mascherina?

La nostra vita dopo l’emergenza coronavirus potrebbe cambiare: sarà necessario indossare la mascherina (forse anche in spiaggia), dovremmo rinunciare agli abbracci per un bel periodo e forse non potremmo goderci gli aperitivi come facevamo prima. Superata l’emergenza, infatti, sarò un ritorno graduale alla normalità che potrebbe comunque venire stravolta. Il piano del governo prevede una riapertura scaglionata che vede all’ultimo posto la possibilità di riprendere attività ristorative o ricreative. Massimo Clementi, esperto dell’ospedale San Raffaele di Milano, però, è positivo.

Coronavirus, mascherina in spiaggia?

Massimo Clementi, professore ordinario all’ospedale San Raffaele di Milano è positivo rispetto all’estate 2020: si potrà andare in spiaggia, ma forse con la mascherina. “Avremo alle spalle un’esperienza importante – sostiene l’esperto -, ma sarà vivibile grazie al calo consistente del contagio. Si potrà andare al mare, portandosi la mascherina“.

Quest’ultima, ha chiarito, “protegge gli altri e se la mettiamo tutti ferma il contagio”. Lavare le mani è fondamentale, così come indossare i guanti quando si esce a fare acquisti.

Per quanto riguarda invece la ripresa della routine, “può essere che a settembre torneremo a vivere come prima – ha detto Clementi -. Ci aiuteranno le misure prese, il caldo che influisce come per tutti i coronavirus e l’indebolimento del virus nel tempo. Non è mutato, si spera lo faccia e si attenui”.





Per un po’ di tempo, ha poi aggiunto l’esperto, dovremmo rispettare ancora la distanza di sicurezza e ne locali i tavoli dovranno tenere una distanza minima di due metri tra i tavoli per favorire il passaggio dei camerieri.