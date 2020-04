A Parma i dati rivelano la presenza di 5 contagi da coronavirus ogni 1000 abitanti: numeri simili a quelli della Lombardia.

Secondo uno studio elaborato da un chirugo dell’Ospedale Humanitas di Milano, a Parma i dati rivelano la presenza di 5 contagi da coronavirus ogni 1000 abitanti. La stessa percentuale è stata riscontrata per la Lombardia, la regione più duramente colpita dalla pandemia in Italia.

Coronavirus, i contagi a Parma

In Italia i dati sul numero dei contagi negli ultimi giorni ha fatto tirare un sospiro di sollievo soprattutto in Lombardia, centro nevralgico dell’epidemia da coronavirus. Uno studio ha riscontrato come a Parma le percentuali siano molto simili a quelle lombarde.

Paolo Spada, chirurgo vascolare all’Humanitas Research Hospital di Milano ha condotto uno studio a titolo personale nel quale riscontra circa 5 contagi ogni 1000 abitanti nella città emiliana, la stessa percentuale verificata in Lombardia.





Numeri in calo

Nel dettaglio, a Parma i contagi sono 4,87 ogni mille abitanti mentre in tutta la Regione Lombardia sono 4,88.

Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini però sono al di sopra della media della Regione Emilia-Romagna, che è di 3,71 contagi ogni mille abitanti.

Intanto nella città ducale i numeri aggiornati relativi alla situazione sanitaria sono positivi: i pazienti ricoverati nei reparti Covid-19 dell’ospedale Maggiore sono passati dal picco 650 a 550. Un trend in linea con i minori accessi registrati al Pronto soccorso negli scorsi giorni, come come registrato anche in Lombardia.