Le lezioni online verranno sospese durante le vacanze di Pasqua: i presidi possono comunque decidere di recuperare qualche ora persa in precedenza.

Come da calendario scolastico stabilito a inizio anno, le lezioni online verranno sospese per le vacanze di Pasqua. Dal ministero dell’Istruzione non è infatti arrivata alcuna contro indicazione, il che vuol dire che dal 9 al 14 aprile la didattica a distanza non avrà luogo. Le scuole avranno comunque l’autonomia di decidere se recuperare qualche ora.

Lezioni sospese nelle vacanze di Pasqua

Alcuni dirigenti scolastici hanno infatti già chiesto ai docenti delle loro scuole di sfruttare quei giorni per portarsi avanti con il programma, avendone già persi alcuni all’inizio dell’epidemia. Un preside di un istituto veneto ha per esempio diffuso una circolare in cui disponeva di “non sospendere del tutto le attività durante le canoniche vacanze pasquali, ma di interromperle brevemente per i soli giorni intorno alla domenica di Pasqua, precisamente da sabato 11 a lunedì 13 aprile“.

In questo modo verrà garantito il riposo di alunni e professori ma allo stesso tempo si guadagnerà tempo scuola nel caso in cui l’anno scolastico dovesse subire una protrazione.





Nel frattempo Cisl Scuola ha lamentato le difficoltà riscontrate nella valutazione delle prove degli alunni online.

Certificare con il voto una didattica a distanza, che non è regolamentata dalle norme perché non ancora legge, è infatti complicato. Così come lo è poterla sostenere in caso di ricorsi. Per questo la segretaria Maddalena Gissi ha invocato interventi normativi che garantiscano e convalidino le certificazioni.