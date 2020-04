Le analisi svolte su un bimbo di 4 mesi ricoverato a Brindisi per altre malattie hanno rivelato che ha contratto il coronavrus.

Un bimbo di 4 mesi ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi è risultato positivo al coronavirus. Il piccolo si trovava nel reparto di pedatria per altre patologie ma i medici hanno comunque deciso di sottoporlo a tampone.

Coronavirus: bimbo di 4 mesi positivo

Resta per il momento ignota la modalità e soprattutto il luogo dove ha contratto l’infezione. Nonostante la positività rimarrà nel medesimo reparto, ovviamente isolato, dove il personale lo monitorerà costantemente con le dovute protezioni. Il bimbo non presentava alcun sintomo tipico del virus ma per precauzione gli operatori hanno optato per effettuare delle analisi che hanno decretato la sua effettiva positività.

Il primario di pediatria Fulvio Moramarco ha confermato la sua asintomaticità e spiegato le ragioni del tampone. Nei bambini, seppur molto raramente, il virus può presentarsi con gastroenterite, convulsioni febbrili o crisi di apnea.

Essendosi per il neonato verificata una di queste circostanze, è stato sottoposto ad accertamenti insieme ad altri quattro bambini. Gli altri, a differenza sua, sono risultati negativi. Secondo lui difficilmente è entrato in contatto con altri pazienti perché il reparto è dotato di stanze singole.

“I bambini sono un serbatoio di diffusione del virus. Siamo andati alla ricerca anche di questi sintomi, che non sono proprio quelli tipici del Covid-19, per verificare la positività e purtroppo ci è capitato questo“, ha sottolineato. Il pediatra ha poi aggiunto che spesso molti bambini sono asintomatici e diffondono il virus, motivo per cui è fondamentale che restino chiusi i luoghi di assembramento he frequentano come scuole ed asili.