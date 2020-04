Morto a causa del coronavirus Franco Galelli, storico collaboratore e cameraman di Mediaset.

Franco Galelli, storico collaboratore e cameraman di Mediaset, è morto per il coronavirus a soli 55 anni. Il Gallo, così come erano soliti chiamarlo tutti, lottava da anni contro un tumore, ma le sue condizioni di salute si erano notevolmente aggravate con il contagio da Covid-19. É deceduto nella sua Brescia, alla clinica Poliambulanza dove era ricoverato. Viene ricordato dai suoi colleghi come una persona animata da una grande passione per il suo lavoro, pieno di energia e con una risata contagiosa. Anche la moglie Marina e il figlio Alberto condividevano con lui l’amore per la telecamera, tanto che da anni si faceva affiancare proprio dal figlio sul lavoro, vista anche la sua malattia.

Coronavirus, morto Franco Galelli

“Gallo non si scoraggiava, mai.

Gli veniva naturale rispondere: ‘Non c’è problema’ e in un attimo quella risposta decisa e calma infondeva sicurezza – dicono i suoi colleghi che poi aggiungono – A Brescia e provincia conosceva tutti ed era rispettato da tutti. Se succedeva qualcosa sul suo territorio, Gallo era il primo a saperlo. E il primo a chiamare la redazione di Newsmediaset per avvisare. Una garanzia”.





Queste invece le parole scritte dal figlio Alberto su Facebook: “Hai combattuto, forte e tanto. Nessuno avrebbe mai detto che un leone se lo sarebbe portato via un virus visibile solo al microscopio, nessuno (…) Non posso dire che mi lasci un grande vuoto dentro, no. Lasci un grande vuoto dentro perché non ci sei più, certo, ma di te ho tutto.

Perché tu per me eri tutto. Nonostante non lavorassi più da tempo, per noi eri (e sempre sarai) il nostro grande punto di riferimento. Fai buon viaggio papà”.

Sono numerosi i giornalisti, italiani e non, stroncati dal coronavirus: si ricordano Raffaele Masto, Paolo Micai e una giovane giornalista russa, morta a 36 anni.