Due donne sono cadute da una motonave mentre facevano ritorno al Lido di Venezia: i corpi sono stati recuperati in laguna.

Tragedia nella laguna di Venezia, dove due donne sono morte annegate dopo essere cadute da una motonave che le stava portando al Lido. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 aprile. Sembra non ci siano testimoni dell’accaduto: il personale si è accorto della mancanza delle due donne solo al momento dell’attracco. I corpi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco dopo due ore di ricerche.

Venezia, donne morte annegate in laguna

Si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, sembra che la motonave sia partita intorno a mezzanotte da Punta Sabbioni. Il comandante, alla prima fermata, si è accorto che sulla nave c’erano solo le scarpe delle due donne, ma di loro nessuna traccia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli uomini della Capitaneria di porto che dopo due ore di ricerche hanno rinvenuto i corpi all’altezza delle paratoie del discusso Mose.

L’ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente, ma non si esclude un gesto volontario.

I precedenti

Non si tratta della prima tragedia in laguna, dove poco più di un anno prima, nel mese di marzo 2019, un pescatore sessantenne aveva perso la vita dopo aver urtato un ostacolo con la sua imbarcazione. Nel mese di giugno dello stesso anno ad avere la peggio è stata una ragazza di soli 12 anni, morta in un incidente tra un’imbarcazione e una briccola.