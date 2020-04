Coronavirus, anniversario di nozze in ospedale per coppia di anziani

All'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, gli infermieri organizzano una festa per i 56 anni di nozze a una coppia d'anziani ricoverata.

All’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, una coppia di anziani – ricoverati entrambi per Covid-19 – ha festeggiato 56 anni di matrimonio. La piccola festa organizzata da infermieri e personale sanitario.

Anniversario in ospedale

Precauzioni prese e misure adottate, Umberto e Maria hanno festeggiato 56 anni di matrimonio. Accade a Torino, all’ospedale Amedeo di Savoia, dove la coppia è ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid-19. Dopo tanti anni insieme sono rimasti uniti nonostante la malattia: un anniversario arrivato in nosocomio, ma reso comunque speciale grazie agli infermieri che hanno deciso di far passare la giornata con un bel ricordo, organizzando così una festa.

Non solo la sorpresa però, ma anche un regalo: una torta a forma di cuore. Umberto e Maria, che non hanno trattenuto le lacrime, hanno deciso di ringraziare con una lettera emozionante.

La lettera di Umberto e Maria

“Forse è il regalo più bello della mia vita.

Una cosa così non me la sarei mai aspettata – scrive Umberto – Si vede che c’è ancora tanta umanità. Grazie agli ‘infermieri con un cuore d’oro’, questo è stato il più bell’anniversario dei 56 anni passati insieme. Grazie a tutti quanti per avermi fatto questo regalo, il più bello della mia vita, anche in un momento brutto come questo. Siete stati splendidi”. Umberto e Maria, ricoverati all’Amedeo di Savoia – Biraghi di Vische nel reparto Covid a bassa intensità, non sono gravi, ma rimangono comunque tenuti sotto controllo. E un gesto del genere, inaspettato, ha reso la loro degenza un momento di gioia: una felicità che, come ci insegnano, possiamo trovare anche nei momenti inaspettati.