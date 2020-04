Coronavirus in Lombardia, il bilancio nella giornata dell’8 aprile

Tra poco l'assessore al Welfare Giulio Gallera divulgherà il bilancio dei contagi e dei decessi da coronavirus in Lombardia aggiornato all'8 aprile.

Come di consueto, tra pochi minuti l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera fornirà i dati relativi al bilancio dell’emergenza coronavirus in Regione Lombardia aggiornati a mercoledì 8 aprile 2020. Il numero delle nuove persone diagnosticate positive nella giornata di ieri è stato pari a 791 e rispetto al giorno precedente vi sono 282 vittime in più. Il totale dei contagi è attualmente quindi di 52.325 e quello dei decessi di 9.484.