Ai medici e agli infermieri giunti in Italia per la gestione del coronavirus da Cuba, dalla Cina e dalla Russia se ne aggiungno 19 dalla Norvegia.

Un team di 4 medici e 15 infermieri provenienti dalla Norvegia è atterrato all’aeroporto di Orio a Serio per aiutare l’Italia ad affrontare l’emergenza coronavirus. La squadra andrà a dare supporto all’ospedale Bolognini di Seriate.

Coronavirus: medici e infermieri arrivati dalla Norvegia

Ad accoglierli per dare loro il benvenuto e ringraziarli in anticipo dell’aiuto che forniranno alle nostre strutture ospedaliere vi erano gli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Lara Magoni oltre al sottosegretario alla Presidenza Alan Christian Rizzi. Il contingente ha portato anche materiale sanitario di cui si è lamentata la carenza. “Un attestato di amicizia che rinsalda la stima reciproca e che arriva in un momento di grande bisogno“, hanno affermato in coro gli amministratori lombardi.

Due pullman del Tpl di Bergamo hanno poi trasportato gratuitamente medici e infermieri all’ospedale per un primo incontro con il personale italiano.

Anche alla stessa azienda va il ringraziamento di Terzi per essersi resa disponibile, insieme ad altre, per il trasporto di persone e oggetti provenienti dall’estero.

Per gli assessori l’aiuto proveniente dal nord Europa rappresenta un segno di vicinanza e una testimonianza di quanto la Lombardia sia amata nel mondo.”Alla Norvegia, come ai tanti Paesi amici che sono già venuti in nostro soccorso, non possiamo che dire grazie. La Lombardia non dimentica mai“, hanno affermato. Già nei giorni precedenti erano giunti in Italia squadre di medici e carichi di materiale sanitario proveniente dai più diversi paesi del mondo, dalla Cina al Brasile e dalla Russia all’Egitto.