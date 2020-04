Un'infermiera è morta di Coronavirus nel cremonese, lottando con tutta sé stessa per sconfiggere la pandemia, anche in prima linea.

Elena Rodica Nitu, infermiera presso l’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, Cremona, è morta di Coronavirus. Da settimane ha combattuto la pandemia, che purtroppo però ha avuto la meglio su di lei, portandosela via a Milano, dove si trovava a causa delle complicazioni.

Infermiera morta di Coronavirus

Elena era originaria delle Romania e viveva in Italia da 15 anni, lavorando presso il reparto di Dialisi dell’ospedale Oglio Po. Nella struttura, come in tante altre, è arrivato il Coronavirus che l’ha contagiata e portata al decesso. Come per tante altre persone, non ha potuto ricevere l’ultimo saluto da parte dei familiari, che si trovano nel suo Paese natale.

I colleghi dell’ospedale la ricordano con grande amore, come una donna simpatica e allegra, sempre ligia al dovere.

Elena amava davvero il suo lavoro, per lei era una vera e propria missione: “Dedicava infatti anima e corpo ai suoi pazienti, non si fermava mai“, hanno detto di lei. I parenti dell’infermiera hanno contattato l’Ambasciata romena in Italia per provare ad ottenere il rimpatrio della salma, ma vista l’emergenza Coronavirus è difficile che ciò venga concesso.

Il Coronavirus in corsia

Elena Rodica Nitu è solo una dei tanti dipendenti ospedalieri che contraggono la pandemia mentre svolgono il loro servizio. Sono sempre più i casi di contagio fra medici e infermieri, in diversi ospedali italiani.

I dispositivi di sicurezza personale come mascherine, guanti e camici sono esauriti e chi combatte ogni giorno contro il Coronavirus si trova estremamente esposto. A ieri, 7 aprile 2020, si stima siano 94 i morti fra il personale sanitario e sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ne viene data giornaliera comunicazione.