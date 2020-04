Il coronavirus si diffonde nella rete idrica? Ilaria Capua non lo esclude

Ilaria Capua non eslcude che il coronavirus possa diffondersi anche attraverso la rete idrica: la sua risposta lascia aperti diversi dubbi.

Ospite nel programma di Giovanni Floris, a DiMartedì, Ilaria Capua lascia aperti molti interrogativi sulla possibile diffusione del coronavirus attraverso la rete idrica. “Molti patogeni – ha detto la virologa – si trasmettono con feci e deiezioni”. Anche il coronavirus rimane vivo nelle feci dei pazienti infetti, Alti patogeni, invece, si trasmettono “con l’acqua”, ha proseguito Capua. “Uno di questi è il colera, che imperversa in molte parti del mondo”. ma il coroanvirus invece?

Coroanvirus e rete idrica

Il coronavirus si diffonde attraverso la rete idrica? Molte persone, ha constatato Floris, temono che il virus potrebbe nascondersi “nell’acqua corrente o che sia presente nella rete idrica fognaria“. “I dati – invece – dicono che il virus resiste nelle feci delle persone. Quanto dobbiamo essere preoccupati?”. La virologa Ilaria Capua lascia adito a dubbi nella sua replica. “Questo virus almeno ad oggi non è certo uno che si trasmette principalmente con le deiezioni e col sistema fognario – ha detto -, ma principalmente per via respiratoria”.

“Molti patogeni si trasmettono con feci e deiezioni – ha poi aggiunto -, con l’acqua: uno di questi è il colera, che imperversa in molte parti del mondo”.





Sul caso animali domestici, invece, Capua ritiene “una sorpresa” che questo virus passi agli animali.

“I gatti hanno recettori simili a quelli che il coronavirus va a ricercare. Invito i colleghi veterinari ad affrontare il problema”.