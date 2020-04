A Savona un uomo si è suicidato perchè non ha resistito alla quarantena. "Non vedo mio nipote. Non ha più senso vivere così".

A Savona un anziano è morto suicida dopo essersi lanciato dalla finestra di casa a causa della quarantena da coronavirus che lo costringeva a vivere lontano da amici e parenti, in particolare il nipote. Prima di compiere il gesto fatale ha scritto un biglietto d’addio: “Non riesco a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così”.

Anziano si suicida per la quarantena

“Non riesco a vedere il mio nipotino – ha scritto l’uomo-.Non ha più senso vivere così”.

Sono tante le storie di allontanamento tra amici, parenti ed anche tra padri e figli, come papà Francesco che si è dovuto allontanare per l’isolamento dalla figlia down Federica.

Le parole degli esperti

In merito alla questione dell’isolamento e le conseguenze che può comportare il distanziamento sociale nelle persone anziane è intervenuto Carlo Vittorio Valenti, direttore del Dipartimento di salute mentale e dipendenze dell’ Asl 2 di Savona. “Non bisogna sentirsi soli, è una fase passeggera, che verrà superata”– scrive l’esperto-.”Può accadere di sentirsi demoralizzati in questa situazione. Gli anziani non possono vedere figli e nipoti, ma torneranno a farlo. I centri di salute mentale sono sempre aperti e se la situazione è grave, gli operatori possono anche andare a casa“.