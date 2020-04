Un uomo positivo al coronavirus ha organizzato un aperitivo in giardino con degli amici ed è stato scoperto dai militari: è stato denunciato.

Non ha saputo rinunciare al vizio dell’aperitivo nonostante fosse risultato positivo al coronavirus. Un uomo ha organizzato nel suo giardino un incontro con altri 5 amici per festeggiare con un brindisi, ma è stato scoperto dai carabinieri. Per lui è scattata la denuncia per violazione del decreto che gli imponeva la quarantena obbligatoria. Per gli amici, invece, è scattata una multa.

Coronavirus, positivo organizza un aperitivo

Accade a Brescia: nell’ambito dei controlli contro le violazioni dei divieti per il contenimento del coronavirus è stato scoperto un aperitivo abusivo. Infatti, i militari hanno scovato sei giovani tra i 30 e i 35 anni, intenti a godersi un aperitivo nel giardino condominiale. L’organizzatore della festa, inoltre, era un uomo risultato positivo ai test che avrebbe quindi violato l’obbligo dell’isolamento. Nonostante avesse deciso di indossare la mascherina, avrebbe comunque violato le norme del Dpcm e favorito un piccolo assembramento di persone.

Per queste ragioni i carabinieri si sono visti obbligati a denunciarlo per violazione dei decreti, mentre agli amici hanno staccato una multa.

I cinque, infatti, hanno ricevuto una multa di 400 euro ciascuno. Non si tratta dell’unico episodio registrato: infatti, una festa abusiva è stata interrotta a Bari e molte altre violazioni sono state registrate in tutta Italia.





Il caso dell’aperitivo, infine, era già stato segnalato anche nelle campagne mantovane, dove sono stati trovati nove giovani di età compresa tra i 20 e i 28 anni.