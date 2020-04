Scatta l'allarme coronavirus anche nella casa di riposo di Brandizzo, dove 15 dipoendenti sono risultati positivi.

Scatta l’allarme coronavirus anche nella casa di riposo Piccola Lourdes di Brandizzo, dove sono stati trovati positivi 15 dipendenti. La casa ospita 75 anziani e ora il sindaco chiede aiuto per la gestione della struttura.

Coronavirus Brandizzo, positivi 15 dipendenti

L’allarme coronavirus è scattato anche nella casa di riposo Piccola Lourdes di Brandizzo (Torino). Sono stati trovati positivi al coronavirus 15 dipendenti tra infermieri e operatori sociosanitari che lavorano nella struttura.





A lanciare il grido di allarme e di disperazione è il sindaco del paese, Paolo Bodoni: “Senza personale come faccio ora a gestire i 75 ospiti della struttura?”. La struttura infatti a pieno regime può contare su una cinquantina di collaboratori, ma adesso il rischio che possano risultarne positivi altri è concreto, e il sindaco giustamente chiede aiuto per la gestione della casa di riposo.

Positivo anche il parroco

Anche il parroco e presidente della Rsa don Mario Perlo è risultato positivo.

È lo stesso religioso a rassicurare sulle proprie condizioni: “Cari parrocchiani, da oggi sono in quarantena perché positivo al Covid 19. Mi dispiace ma non mi abbatto. Per ora non ho né sintomi né febbre e ringrazio il buon Dio”.



Un cenno anche alla situazioni della chiesa, con la conferma delle celebrazioni pasquali in diretta streaming: “La chiesa resta chiusa e ho annullato tutte le celebrazioni in streaming che avevo programmato. Vi sono vicino con la preghiera e chiedo la vostra per me e per tutti i contagiati. Un abbraccio e una benedizione a tutti. Ci sentiamo sui social“, conclude così il parroco.