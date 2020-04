Un bambino di 8 anni è risultato positivo ai test per coronavirus a Brindisi: potrebbe essere stato contagiato dopo il ricovero in ospedale.

Lunedì 6 aprile era stato ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale dell’ospedale Perrino, in seguito sarebbe risultato positivo ai test. Un bambino di 8 anni di Brindisi, con altre problematiche, ha contratto il coronavirus. Si tratta del secondo caso tra i più piccoli: sempre al Perrino era stato ricoverato anche un neonato di 4 mesi. Entrambi, comunque, sono in buone condizioni e si trovano in isolamento.

Coronavirus Brindisi, contagiato bambino di 8 anni

La positività al tampone è emersa dopo il ricovero nel reparto di pediatria, dove il bambino era stato accolto per altre problematiche: il contagio da coronavirus quindi potrebbe essere avvenuto in ospedale a Brindisi. Il piccolo di 8 anni è stato quindi trasferito nel reparto di Chirurgia, dove sono stati allestiti posti letto per pazienti Covid. Si trova in isolamento con un genitore, anch’esso sottoposto ai test.

I sintomi per i bambini, come ha ricordato l’esperto, sono diversi rispetto agli adulti: oltre alla consueta febbre, o tosse, il virus potrebbe manifestarsi attraverso gastroenteriti, convulsioni febbrili e apnea.

Il reparto di pediatria è stato completamente sanificato e pare non vi siano altri pazienti. I ricoverati sono stati infatti trasferiti presso la Pediatria dell’ospedale di Francavilla Fontana. Anche un neonato di 4 mesi pochi giorni prima era risultato positivo ai test. Entrambi sarebbero però in buone condizioni.