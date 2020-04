Il medico anti-Aids: “Il coronavirus non ha speranze, in estate ci sarà una tregua”

Il coronavirus sarà presto sconfitto dalla nostra capacità di studiarlo e neutralizzarlo: ne è sicuro Guido Silvestri, il medico anti Aids.

Il coronavirus ci darà una tregua in estate: secondo Guido Silvestri, il medico anti Aids, infatti, il SarsCov2 potrebbe non aver speranze con il caldo. In un’intervista per Il Messaggero, infatti, Silvestri ha assicurato che stiamo sconfiggendo il virus, che tra l’altro non è tra i peggiori al mondo. “Dobbiamo aspettarci una tregua nell’aggressività del contagio durante la stagione estiva – ha aggiunto -, ma la vera risposta decisiva non sta arrivando dal clima, ma dalla scienza”.

Coronavirus, parla il medico anti-Aids

Seppur riconoscendo l’inevitabilità che il Covid-19 faccia ancora molti morti nelle prossime settimane, “è ancora più chiaro che sarà presto sconfitto dalla nostra capacità di studiarlo e neutralizzarlo”. Ne è certo il medico anti Aids, Guido Slvestri, che ritiene che il caldo potrebbe bloccare la diffusione del coronavirus.

La spiegazione di fronte alle tante vittime è semplice: “Sta facendo molti danni adesso, perché è nuovo e ci ha trovati biologicamente impreparati, ma nel lungo termine è senza speranza“.

La correlazione tra diminuzione del contagio e aumento delle temperature si esplica in alcune evidenze: “I coronavirus hanno da sempre un andamento stagionale“. Riguardo invece ai farmaci che sono attualmente in sperimentazione, essi permettono di “ridurre gli effetti collaterali della reazione infiammatoria dell’ospite”.

Al contempo, ha aggiunto Silvestri, “stiamo imparando sempre meglio come trattare i malati, e come gestire i focolai epidemici, grazie agli sforzi dei nostri colleghi medici di terapia intensiva ed epidemiologi. I progressi ci sono, e molto sostanziali“.