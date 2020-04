Donna trovata morta in casa a Palermo: i vicini non la vedevano da giorni

I vicini non la vedevano da giorni: quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta hanno ritrovato la donna in casa senza vita.

Una donna è stata trovata morta in casa a Palermo: i vicini non la vedevano da tempo e bussando alla sua porta non ricevevano alcuna risposta. Temendo per la salute della signore, in una situazione di emergenza a causa del coronavirus, hanno quindi chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco non appena sfondata la porta hanno fatto la tragico scoperta. L’anziana, di 60 anni, giaceva a terra senza vita.

Palermo, donna trovata morta in casa

Giaceva a terra esanime nella sua abitazione in via Montepellegrino: una donna è stata trovata morta in casa nella mattinata di giovedì 9 aprile a Palermo. Una tragedia che rimane un giallo: l’anziana signora, infatti, viveva da sola. Al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco, alla porta nessuno dava segnali. Così, i pompieri hanno sfondato la porta di ingresso e hanno fatto la tragica scoperta.

Una volta chiamati i soccorsi del personale medico, però, non c’è stato nulla da fare.

Il medico legale che ha ispezionato il corpo ha rivelato che sarebbe morta per cause naturali e probabilmente da più di 24 ore. Tuttavia, essendo da sola in casa, risulta difficile ricostruire i suoi ultimi spostamenti e i suoi ultimi contatti. Al momento si esclude l’ipotesi di autopsia e quella del tampone, mentre rimane ferma la possibilità che la 60enne abbia accusato un malore improvviso.