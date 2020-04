Coronavirus, coppia di anziani muore a 48 ore di distanza

A Como una coppia di anziani è morta a poche ore di distanza per il coronavirus, mano nella mano fino all'ultimo

Una coppia di anziani è morta a causa del coronavirus a poche ore di distanza l’uno dall’altra. É questa la triste storia di Giuseppe, 85 anni, e di sua moglie Franca, 89, e del loro amore che li ha uniti fino alla fine. Giuseppe avrebbe dovuto fare la tac, ma non si era presentato e la sua assenza era stata notata dal nipote, volontario della Croce Rossa di Lurate, che subito si era recato nell’abitazione degli zii ad Oltrona di San Mamette. In casa, stesi sul pavimento, ha trovato la coppia abbracciata. La donna era svenuta, mentre Giuseppe, da giorni con la febbre alta, non riuscendo ad alzarla, si era rannicchiato vicino alla moglie per tenerla al caldo. I due sono stati subito trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna di Como, ma non ce l’hanno fatta.

Coronavirus, coppia di anziani muore insieme

L’uomo, subito dopo essere stato ricoverato ha chiesto con insistenza dove fosse la moglie e per questo il personale medico sanitario del nosocomio ha pensato di tenerli su due lettighe vicine.





I due, come testimoniato da una foto scattata da un’infermiera, si sarebbero tenuti la mano fino all’ultimo.

É così che se ne sono andati, a 48 ore di distanza l’uno dall’altro, uniti nel loro amore consacrato da 50 anni di matrimonio. Un amore definito da molte testate giornalistiche come eterno, un sentimento contro il quale il coronavirus ha vinto la battaglia della vita non riuscendo però a scalfire la loro profonda unione.