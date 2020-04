Un fruttivendolo di Palermo ha deciso di donare i propri prodotti a chi si trova in situazione di necessità a causa del Coronavirus.

Coronavirus, Palermo: fruttivendolo dona ai più bisognosi

Si chiama Giovanni Boncimino, è originario di Palermo e fa il fruttivendolo. Ogni giorno lavora duramente e vende i propri prodotti in via Pomara a Villabate. Da quando la sua città è stata colpita dall’emergenza Coronavirus, Giovanni si è messo in gioco e ha trovato un modo per dare una mano alla sua comunità. Così ha deciso di donare i propri prodotti a chi più ne ha bisogno.

Un gesto “normale”, dice il fruttivendolo, “fatto col cuore”.

Ha appeso alla sua bancarella un cartello che dice: “Metto a disposizione gratuitamente per le persone più bisognose carciofi, patate e pacchi di sale”. Ma Giovanni aggiunge che alcune persone sono in imbarazzo nel chiedere aiuto, vogliono pagare con quello che hanno e quindi comprano il minimo indispensabile. Per questo, spiega, “se qualcuno compra 50 centesimi di pomodori, io ne prendo un chilo e glielo regalo”.