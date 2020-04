Un paziente positivo al coronavirus scappa dall'ospedale per tornare in Germania, ma viene fermato in stazione a Verona.

Proseguono i controlli sugli spostamenti dei cittadini e sulle eventuali violazioni dei Dpcm del premier. A Verona, in particolare, un cittadino tedesco di 24 anni scappa dall’ospedale per tornare in Germania, ma viene fermato dalla Polizia ferroviaria: era risultato positivo al coronavirus. Recuparato e bloccato dagli agenti, il ragazzo è stato affidato di nuovo alle cure ospedaliere.

Coronavirus, positivo scappa dall’ospedale

Sono state settimane di controlli serrati nelle stazioni ferroviarie e in particolare a Porta Nuova, la stazione di Verona. Infatti, un cittadino tedesco di 24 anni scappa dall’ospedale e si dirige verso il treno per tornare in Germania. Identificato dalla polizia come positivo al coronavirus, viene fermato e ricondotto all’ospedale di Borgo Trento per essere curato. Nella stessa giornata, inoltre, una donna brasiliana aveva accusato un arresto cardiocircolatorio in stazione ed è stata immediatamente soccorsa dal personale medico.

La signora, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Borgo Trento, è stata rianimata grazie a un massaggio cardiaco e a un defibrillatore.

Non sarebbe risultata positiva al tampone.





Gli accertamenti, infine, hanno permesso di fermare un cittadino straniero pregiudicato di 30 anni, evaso dagli arresti domiciliari e un pregiudicato italiano di 58 anni, arrestato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: era in possesso di una forbice acuminata di 20 centimetri.