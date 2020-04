Notizie.it ha pubblicato un sondaggio per capire se gli italiani fossero d'accordo o meno sulla quarantena Coronavirus prolungata a maggio.

Secondo gli italiani, sarebbe giusto che la quarantena Coronavirus venisse prolungata fino al 2 maggio 2020? Notizie.it ha pubblicato un sondaggio sulla sua pagina Facebook ufficiale, per capire cosa ne pensassero i cittadini circa l’eventualità di un’estensione da parte del Governo Conte.

Quarantena prolungata: è giusto o no?

Finora hanno votato ben 11.941 italiani e i risultati dimostrano una netta spaccatura nella popolazione. La maggioranza ha votato “sono d’accordo” (9.617), mentre la minoranza ha scelto “non sono d’accordo” (2.333).

Secondo molti votanti, insomma, non è il momento di abbassare la guardia e allentare la presa. Il rischio di fare passi indietro in termini di contagi da Coronavirus sembra preoccupare i cittadini, che preferirebbero passare più tempo confinati in casa piuttosto che “tirarla per le lunghe” riprendendo a vivere quasi normalmente.

Coronavirus: la posizione del Governo

L’attuale DPCM ha scadenza 13 aprile 2020, ma sembra quasi inevitabile che vi sarà un prolungamento della quarantena obbligatoria.

Secondo le indiscrezioni, questo periodo dovrebbe durare almeno fino al 2 di maggio con la possibilità di riaprire alcune piccole attività, per quanto riguarda il settore agroalimentare e sanitario.

Il verdetto sarebbe dovuto andare in onda ieri sera, quando Giuseppe Conte aveva annunciato una conferenza stampa ufficiale per le ore 20,30. Invece sia lui che il Presidente francese Emmanuel Macron hanno annullato il comunicato in diretta streaming nazionale. Non sono trapelate informazioni circa questo cambio di rotta.