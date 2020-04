Coronavirus, la preghiera del Papa in una Via Crucis deserta e buia

In una Piazza San Pietro deserta a causa delle restrizioni anti coronavirus, Papa Francesco ha celebrato la Via Crucis del Venerdì Santo.

In una Piazza San Pietro deserta a causa delle restrizioni anti coronavirus, ed eccezionalmente non nell’usuale location del Colosseo, Papa Francesco ha celebrato la Via Crucis in occasione della ricorrenza del Venerdì Santo. Il pontefice ha pregato affinché l’umanità non venga lasciata sola in balia dell’emergenza sanitaria che sta flagellando il pianeta: “Signore, che non ci lasci nelle tenebre e nell’ombra della morte, proteggici con lo scudo della sua potenza. Dio, difensore dei poveri e degli afflitti, aiutaci a portare ogni giorno il giogo”.