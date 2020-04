Una donna incinta è caduta dal balcone della sua abitazione e ha riportato diverse fratture agli arti: secondo i medici ha perso il bambino.

Rimane ricoverata in gravi condizioni la donna incinta che giovedì 9 aprile è caduta dal balcone della sua abitazione a Ischia, in provincia di Napoli. La ragazza, dopo un volo di circa 7 metri, avrebbe riportato diverse ferite agli arti inferiori a all’anca. Dopo la visita ginecologica, inoltre, i medici hanno descritto un’interruzione di gravidanza: ha perso il bambino. Trasferita subito dopo l’incidente, all’ospedale Rizzoli di Ischia, è stata in seguito trasportata al Cardarelli di Napoli. La prognosi rimane riservata.

Donna incinta cade dal balcone

Una donna incinta di sette settimane è caduta dal balcone della sua abitazione a Ischia e dopo un volo di 7 metri ha riportato diverse fratture agli arti inferiori e all’anca. Non appena accaduto l’incidente, i soccorsi del 118 si sono precipitati sul posto e hanno portato la ragazza all’ospedale Rizzoli dell’isola.

Dopo aver constatato le gravi condizioni della donna, però, si è reso necessario il trasferimento presso il Cardarelli di Napoli. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 9 aprile.

Una volta stabilizzate le condizioni della ragazza, la cui prognosi resta riservata, i medici hanno effettuato un esame ginecologico per valutare anche lo stato della gravidanza. Proprio a causa del tragico volo e dei traumi riportati, però, si è verificata un’interruzione della gravidanza. I medici hanno continuato a monitorare l’evoluzione delle fratture agli arti, al bacino e alle vertebre. hanno rilevato anche un trauma cranico e non escludono possibili danni al midollo.





Non sono chiare la dinamica e le motivazioni alla base dell’incidente: i carabinieri hanno ascoltato sul posto alcuni testimoni.