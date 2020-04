Nella notte di giovedì 9 aprile a Modena è scippiato un incendio in una casa. Morto un 54enne, salve la madre e la badante.

Nella notte di giovedì 9 aprile è scoppiato un incendio in una casa di Modena. Tra le fiamme è rimasto intrappolato un 54enne, morto carbonizzato, mentre la madre e la sua badante per fortuna sono riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme dilagassero.

Incendio in casa a Modena

La notte di giovedì 9 aprile in un’abitazione di via Cannizaro a Modena, è scoppiato un incendio. Le fiamme sono divampate nella camera di un 54enne che putroppo è rimasto carbonizzato.

In casa oltre all’uomo, c’erano anche la madre anziana e la badante, ma fortunatamente le due donne sono riuscite a mettersi in salvo poco prima che le fiamme si disperdessero per tutta la casa, trovandosi al primo piano.





La dinamica

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 00.15 che hanno immediatamente fatto irruzione, domando el fiamme e risucendo a mettere in salvo le persone al suo interno.

Tra queste vi erano proprio la madre anziana della vittima e la sua badante, che si trovavavno al primo piano. A dare l’allarme è stata proprio la badante che dopo aver sentito un odore pungente di fumo al piano superiore ha deciso di chiedere aiuto ai soccorsi. Sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai pompieri, anche il magistrato di turno e la polizia di Stato.

Per il momento, le cause dell’incendio rimangono incerteo, e quella più probabile rimane sicuramente un incendio di tipo doloso. Per quanto riguarda le generalità dell’uomo 54enne, la polizia ancora non ha voluto fornire le generalità. Si attendo o ulteriori sviluppi nelle prossime ore.